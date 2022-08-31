Киев, , 16:50 — REGNUM Сомнения выразил деятель киевского режима Андрей Мельник в том, что у Германия исчерпала свои возможности вооружать ВСУ. Об этом он 31 августа написал в социальной сети.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя заявление германского министра обороны Кристины Ламбрехт о том, что собственные запасы оружия Германии истощены, Мельник написал:

«Вы это серьёзно, госпожа министр обороны? Все запасы бундесвера исчерпаны?»

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Напомним, Берлин не один раз делал заявления о затруднениях с поставками оружия Киеву.

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