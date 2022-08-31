Киев, 31 августа, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Сомнения выразил деятель киевского режима Андрей Мельник в том, что у Германия исчерпала свои возможности вооружать ВСУ. Об этом он 31 августа написал в социальной сети.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Комментируя заявление германского министра обороны Кристины Ламбрехт о том, что собственные запасы оружия Германии истощены, Мельник написал:

«Вы это серьёзно, госпожа министр обороны? Все запасы бундесвера исчерпаны?»

Читайте также: Бербок заявила, что в ФРГ наступил «абсолютный дефицит оружия» из-за Киева

Напомним, Берлин не один раз делал заявления о затруднениях с поставками оружия Киеву.