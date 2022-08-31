Москва, 31 августа, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Несмотря на высокое заполнение газохранилищ, Германии будет сложно пережить зиму без постоянных поставок «голубого топлива» из России. Об этом 31 августа заявил депутат Бундестага Евгений Шмидт в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ИА REGNUM Газ

«У нас заявляют, что газохранилища заполнены даже с опережением графика. Но, без поставок трубопроводного газа и России, Германии пережить зимний период будет крайне проблематично», — сказал Шмидт.

Более того, снижение поставок газа из России уже сейчас привело к серьезным проблемам для промышленных предприятий Германии.

«Многие предприятия уже анонсировали, что будут массово увольнять сотрудников», — отметил депутат Бундестага.