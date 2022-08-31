Салехард, , 16:46 — REGNUM На Ямале 1 сентября на все социальные объекты подадут тепло. Об этом сообщает пресс-служба главы ЯНАО.

Отопительный сезон Bloknot-volzhsky.ru

В жилые дома отопление подключат по мере понижения температуры на улице. Муниципалитеты сами устанавливают сроки подключения жилья к теплу, если температура воздуха на улице держится ниже восьми градусов более пяти дней.

Отмечается, что отопительный сезон в Ямало-Ненецком округе стартовал 20 августа. Первыми тепло подали на социальные объекты Гыды и Антипаюты Тазовского района. С 25 августа отопление запустили на соцобъектах Губкинского, Нового Уренгоя и Ямальского района. С 1 сентября тепло подадут на все объекты социальной сферы.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на Ямале 1 сентября ночью температура составит 0…+ 5°C, днём + 10…+ 15°C, небольшой дождь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон на Ямале в 2021 году стартовал также 1 сентября.

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