Москва, 31 августа, 2022, 16:45 — ИА Регнум. 31 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена» футбольный клуб «Торпедо» в матче первого тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 встретится с ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

ЦСКА

Стартовые составы команд:

«Торпедо»: Александр Довбня, Олег Кожемякин, Артем Самсонов, Игорь Смольников, Мухаммад Султонов, Иван Енин, Равиль Нетфуллин, Богдан Рейхмен, Давид Караев, Дамьен Ле Таллек, Денис Лаптев.

ЦСКА: Владислав Тороп, Бахтиёр Зайнутдинов, Бруно Фукс, Игорь Дивеев, Милан Гаич, Константин Кучаев, Иван Обляков, Саша Зделар, Никита Ермаков, Виктор Мендес, Адольфо Гайч.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Романом Галимовым. Ассистенты главного судьи — Андрей Болотенков и Дмитрий Семенов.