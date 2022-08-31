31 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили предложение депутата Госдумы от Крыма о том, чтобы присвоить российской спецоперации на территории бывшей УССР статус контртеррористической.

Тимур Кондратьев, , 19:33 — REGNUM Предложение депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета («Единая Россия») присвоить специальной военной операции России на территории бывшей УССР статус контртеррористической стало поводом для споров среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 31 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По мнению парламентария, киевский неонацистский режим уже многократно доказал, что он стал оплотом и рассадником международного терроризма. Причём на это указывает не только тот факт, что ВСУ ведут обстрел мирных городов и даже Запорожской атомной электростанции, но и то, что Киев буквально уничтожает собственное население.

Учитывая эти обстоятельства, Шеремет предлагает признать специальную военную операцию России на территории бывшей УССР контртеррористической, что, по его мнению, намного больше отражает её суть. Депутат уверен, что киевский неонацистский режим представляет реальную угрозу для всего цивилизованного мира, поэтому такие угрозы необходимо ликвидировать.

«Никакой разницы сейчас нет между ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и террористическим киевским режимом. Поддерживаем!» — написал Александр Б.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением депутата Госдумы от Крыма. Граждане считают, что киевские боевики мало чем отличаются от исламистских террористов, режущих головы направо и налево.

«Давно пора. Хотя и так любому разумному человеку очевидно, что спецоперация перешла в разряд контртеррористической», — считает Дмитрий Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что контртеррористической спецоперация может стать только тогда, когда киевский режим будет на официальном уровне признан государством-террористом.

«Контртеррористическая операция может быть объявлена. Но для этого надо киевский неонацистский режим и ряд государств, помогающих ему оружием и деньгами, объявить государствами-террористами», — указывает Роман К.

Часть людей подвергла критике такое предложение. Граждане считают, что терроризм — это лишь одна из составляющих киевского режима, а Россия, на самом деле, ведёт борьбу с нацизмом как главным врагом человечества.

Михаил Шеремет Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации

«Главными целями спецоперации были названы денацификация и демилитаризация [бывшей УССР]. Какие, к чёрту, террористы? То нацисты! Мы боремся с нацистами! Хватит уводить прицел с главных целей спецоперации!» — призывает Александр Б.

«А что это, по сути, меняет? Разве мы не боремся с государственным нацистским образованием? При чём тут террористы? Да, Киев использует террористические методы, но это лишь одно из зол, которое он чинит на территории [бывшей УССР]. Там геноцид осуществляют! Русских убивают. Биолаборатории с опасными вирусами строят. Чего там только нет!» — напоминает Николай С.

Нашлись и те, кто воспринял такую идею как попытку понравиться западному сообществу, потому что спецоперация по денацификации и демилитаризации киевского режима не вызывает симпатий со стороны США и Евросоюза.

«А что изменится от смены определения? Или это попытка оправдаться в глазах мирового общества? Опять попытка пойти на соглашательство? Хватит уже пытаться хвостом вилять, надо о своих интересах думать, о народе. Россия ведёт освободительную операцию против нацистского режима. Идеологию чёрную мы бьём и людей спасаем, а не просто опасность ликвидируем», — поделилась своим мнением Анастасия К.

Напомним, 31 августа депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия») заявил РИА Новости о том, что следует присвоить специальной военной операции России на территории бывшей УССР статус контртеррористической.