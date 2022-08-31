Казань, , 17:06 — REGNUM На территории Татарии в День знаний местами возможна гроза с кратковременным усилением юго-западного ветра до 20 м/с. Прогноз погоды публикует региональное управление Гидрометцентра.

Гроза ИА REGNUM

В четверг, 1 сентября, в Татарии ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе усилится до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит +14…+19 ˚С, днем потеплеет до +27 ˚С, в восточных районах республики — +30 ˚С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии до 6 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс).

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