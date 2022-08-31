Оренбург, 31 августа, 2022, 16:46 — ИА Регнум. В Оренбурге идёт борьба с крупным пожаром. Горит лесной массив в экопарке «Качкарский мар», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС по Оренбургской области Пожар в Оренбурге

В экопарке созданы четыре боевых участка для тушения огня. Площадь пожара составляет ориентировочно 500 кв. метров. Основные силы пожарных направлены на защиту домов. Огонь от них отступил. К месту организован подвоз воды для её бесперебойной подачи на боевые позиции. Для организации просек и тушения пожара в труднодоступных местах привлечено два бульдозера. К тушению пожара привлечено 149 человека и 50 единиц техники.

«Обстановка из-за непростых погодных условий непростая, однако огнеборцам удаётся сдерживать пламя», — сказали в ведомстве.

По факту пожара прокуратура организовала проведение проверки. Надзорное ведомство намерен дать оценку исполнению норм законодательства о пожарной безопасности в пожароопасный период, а также качество и эффективность профилактической работы всех заинтересованных органов и ведомств.