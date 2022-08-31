Париж, 31 августа, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Согласно опубликованному исследованию, проведенному фирмой Deloitte, в 2022 году зарплата почти всех работников частного сектора во Франции увеличилась, при этом среднее увеличение базовой заработной платы составило 2,5% в условиях беспрецедентной инфляции и трудностей с наймом, передает BFM TV.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Только 7% действующих сотрудников не испытали никаких изменений в заработной плате в 2022 году (по сравнению с 45% в 2021 году).

На 2023 год прогнозируемый рост зарплат составляет от 3 до 3,5%, что является исторически высоким уровнем.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейская комиссия объявила, что утвердила план Франции по реализации общей сельскохозяйственной политики на период 2023–2027 годов, первую версию которой Брюссель отклонил, считая ее недостаточно «экологичной».

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