Санкт-Петербург, , 17:09 — REGNUM Маршрутки, от которых отказались после перехода Петербурга к новой модели транспортного обслуживания, решили использовать для создания мини-гостиниц на колёсах. Об этом 31 августа рассказал основатель предприятия по производству автодомов Владимир Шибаев, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Автомобиль и маршрутка в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Такие жилые модули на базе маршруток имеют все необходимые удобства: тепло, электричество, водоснабжение. У проекта есть перспективы развития.

«Есть такие зоны, как форт «Константин», где нельзя ничего строить. Народ хочет путешествовать, отдыхать, проводить время, встречать закаты и рассветы. Было принято решение, организовали такие каюты», — отметил Шибаев.

Маршрутки переделывают под мини-гостиницы. Специалисты работают в мастерских, где дают транспорту вторую жизнь. Они снимают с них краску, наносят специальную плёнку, которая защищает от влаги и ржавчины. Для освобождения пространства демонтируют двигатель, сидения и другие детали.

Мини-отели на колесах не наносят вред экологии, их система водоотведения подключается к канализации. Номера рассчитаны максимум на четырёх человек.

Мини-гостиницы скоро всё чаще можно будет увидеть в популярных у туристов районах Ленинградской области. Такой опыт уже используется не только в Петербурге, но и в других регионах России.