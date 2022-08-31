Санкт-Петербург, , 16:40 — REGNUM Начало учебного года и осени петербуржцам запомнится как холодное и ветреное. В четверг, 1 сентября, в Северной столице обещают до +10 градусов и северный ветер, предупреждает 31 августа ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Джованни Баттиста Тьеполо. Ветер

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 1 сентября в Санкт-Петербурге ожидается усиление северного ветра до 15 м/с. В течение дня будет облачная погода, временами пройдет дождь.

Температура воздуха в течение суток будет в районе +8…+10 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

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