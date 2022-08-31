Вашингтон, 31 августа 2022, 16:47 — REGNUM В США за 2020 и 2021 годы неожиданно сильно сократилась средняя продолжительность жизни, что стало самым резким двухлетним спадом почти за 100 лет, сообщает 31 августа New York Times.
По данным национального центра статистики здравоохранения, в 2021 году средняя продолжительность жизни в стране упала до 76 лет. Для сравнения, в 2019 году данный показатель составлял почти 79 лет.
При этом отмечается, что особенно сильный спад фиксируется среди коренных американцев и корреных жителей Аляски. Только за 2020 год средняя продолжительность жизни среди этих категорий населения сократилась на четыре года и достигла 65 лет, что соотносится с показателем для всего населения страны в 1944 году.
Данные по снижению продолжительности жизни среди белых американцев не столь высоки. Так, в 2021 году их продолжительность жизни снизилась на 1,4 года — до 77,4 лет с 78,8 лет.
При этом, согласно информации федерального регулятора, продолжительность жизни белых и афроамериканцев сейчас находится на самом низком уровне с 1995 года.