Париж, 31 августа, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Ubisoft неожиданно назвала дату релиза своей игры Rocksmith+, которая обучает пользователей игре на гитаре. Об этом 31 августа сообщает журнал PC Gamer.

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Rocksmith+, в отличие от оригинальной Rocksmith, будет эксклюзивом для ПК и, кроме возможности подключения гитары к компьютеру при помощи кабеля Real Tone, также предоставит возможность использовать мобильное приложение Rocksmith + Connect, которое отслеживает игру пользователя. Но самое главное заключается в том, что Rocksmith+ — это не отдельный продукт с разовой покупкой, а, по сути, сервис подписки.

Например, жители США, желающие им пользоваться, должны будут заплатить $15 в месяц, $40 за три месяца или $100 за год. За это они получат доступ к библиотеке, состоящей из более чем 5 тыс. песен. Отметим, что оригинальная Rocksmith предлагала пользователям покупать песни.

Для справки: релиз оригинальной музыкальной обучающей игры Rocksmith состоялся 18 октября 2011 года. Она была похожа на популярную Guitar Hero, за исключением того, что пользователи должны были использовать в ней настоящую гитару. В апреле 2020 года Ubisoft объявила о приостановке разработки дополнения для издания Rocksmith 2014 года.