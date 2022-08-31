Москва, 31 августа, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Пени и штрафы за несвоевременную оплату коммунальных услуг должны уменьшиться на фоне снижения до 8% ставки Центробанка РФ, отметил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет за ЖКХ

По его словам, на фоне радикального повышения ключевой ставки до 20% годовых было принято решение о расчёте пеней и штрафов исходя из домартовских показателей в 9,5%. В июле регулятор снизил ключевую ставку до 8%, добавил депутат.

«Теперь же ставка уменьшилась до 8%, а значит действующие нормы ухудшают положение наших жителей, вынужденных нести обязательства по повышенным ставкам. Направил в адрес председателя правительства Михаила Мишустина письмо с просьбой совместно проработать вариант по снижению расчётов пеней и штрафов за несвоевременную оплату с учётом нового показателя ЦБ», — отметил Пахомов в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, Минстрой РФ предлагает разрешить списывать долги за услуги ЖКХ, если у граждан есть уважительные причины.