Москва, , 16:32 — REGNUM По количеству выпавших осадков август 2022 года стал в столице вторым по засушливости за всю историю наблюдений. Об этом 31 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Засуха

По словам метеоролога, за 30 дней августа на территории города выпало лишь 3 мм осадков.

«Это как слезы, поэтому поговорка как кот наплакал очень точно характеризует этот август. Он стал вторым по засушливости за весь период наблюдений», — сказал Вильфанд.

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