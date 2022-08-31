Новосибирск, 31 августа, 2022, 16:34 — ИА Регнум. В Новосибирской области ежедневно фиксируют и ликвидируют термоточки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Mchs.rk.gov.ru Травяной пожар

«За вторник, 30 августа, в регионе зарегистрирована 21 термическая точка — рекордное количество за август, — уточнили в ведомстве. — Почти все из них недалеко от населённых пунктов. В ветреную и сухую погоду есть риск перехода огня и на жилые постройки».

При этом из 21 термоточки 11 зафиксированы в Здвинском районе. В пятикилометровой зоне от поселений — восемь. Это, подчеркнули в МЧС РФ, свидетельствует о нарушении правил пожарной безопасности местными жителями.

Отметим, что на территории региона в первых числах сентября местами сохранится высокая пожароопасность 4 класса, а в Куйбышевском и Здвинском районах, в Краснозерском и Карасукском — чрезвычайная 5 класса.

По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, с 31 августа по 3 сентября воздух на территории Новосибирской области прогреется до +31 °C.