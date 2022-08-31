Ульяновск, , 16:29 — REGNUM В Ульяновской области продолжают тушить лесной пожар в Мелекесском районе, площадь которого возросла с 1 га до 45 га. Соответствующие обновлённые данные публикует управление МЧС.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

Возгорание было обнаружено 30 августа в Новомайнском участковом лесничестве Мелекесского района, ближайший населённый пункт от очага пожара — город Димитровград.

«По состоянию на 31 августа, (на 15:00) площадь, пройденная огнём, составляет 45 га, площадь активного горения — 0,5 га. Угрозы населённому пункту нет», — говорится в сообщении ведомства.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Лесной пожар тушат 43 спасателя, также привлечены четыре единицы техники.

Напомним, низовой лесной пожар обнаружили в Новомайнском лесничестве 30 августа около 06:30, на тот момент площадь возгорания составляла 1 гектар, увеличившись за день до 13 га.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Ульяновской области объявлен жёлтый уровень опасности из-за жары +30…+32 градуса. В регионе введён особый противопожарный режим, ограничено посещение лесов.

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