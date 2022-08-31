Лондон, 31 августа, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Биржевая цена на газ в Европе продолжает снижаться и опустилась уже ниже $2450 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE в среду, 31 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По состоянию на 15:50 мск стоимость октябрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF упала на 11,9% относительно расчётной цены предыдущего дня и достигла $2417 за тысячу кубометров.

Напомним, на днях биржевая цена на газ в Европе достигала $3500 за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года в ожидании анонсированной «Газпромом» приостановки поставок по газопроводу «Северный поток» для проведения планового технического обслуживания.