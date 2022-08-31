Москва, , 16:24 — REGNUM Пока ещё рано говорить, что атаки киевских войск на освобожденные Россией территории Херсонской области завершены. Об этом 31 августа заявил военный эксперт Михаил Ходарёнок в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Херсон Иван Шилов, ИА REGNUM

По его словам, вероятнее всего, что Киев запланировал осуществлять подобного рода действия на протяжении 20-25 дней. И это невзирая на потери, которые несут его оккупационные войска во время атак, когда по ним бьет российская артиллерия и авиация.

«Говорить о завершении контрнаступления преждевременно. Самое главное для них — обеспечить прекращение поступления ресурсов для российской армии с одного берега Днепра на другой. Наступление рассчитано на 20-25 дней. Они затрудняют поступление материальных ресурсов, а при боевых действиях их требуется большое количество», — сказал Ходарёнок.

Читайте ранее в этом сюжете: Военный эксперт назвал перспективным сотрудничество России и Ирана