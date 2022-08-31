Белград, 31 августа, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Россия не стремится к экспансии, но ее могут спровоцировать на вмешательство в какой-либо из европейских конфликтов. Об этом ИА REGNUM 31 августа заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Cia.gov Косово

«Есть мнение, что после завершения СВО на территории [б. УССР] нам придётся освобождать еще и страны Европы. И это опасное мнение», — заявил эксперт.

По оценкам политолога, это — перегретая риторика на фоне достаточно сложной оперативной военной обстановки.

Пока создание «народной республики» и превращение государственных органов киевского режима в нормальную систему управления союзного государства не более, чем светлая мечта — от подобных «мнений» стоит воздержаться, — уверен Борисов.

«Но не исключена такая ситуация, когда Запад сделает всё для того, чтобы, поставить нас в безвыходное положение, когда нам придётся вмешаться в какой-нибудь из конфликтов — например, в Косово и Метохии. Там может снова начаться геноцид сербов под веселое улюлюканье американцев и британцев. И что тогда делать России? Смотреть как сербов изгоняют и убивают?» — заключил эксперт.

Напомним, что ранее в Косово обострилась ситуация в связи с решением косовских властей об обязательной замене автомобильных номеров.