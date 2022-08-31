Уфа, , 16:37 — REGNUM Новый горнолыжный курорт построят в Миякинском районе Башкирии. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Горные лыжи (сс) Up-Free

Сообщается, что это будет пятнадцатый в Башкирии объект такого уровня. Сейчас в регионе работают 14 горнолыжных центров с 75 трассами различной сложности и протяженности, в том числе 19 из них включены в федеральный перечень туристских объектов.

«Горнолыжный туризм в Башкирии занимает особую нишу на рынке туристских услуг и является одним из приоритетных направлений развития отрасли благодаря географическим особенностям региона. Например, по итогам новогодних каникул в период с 1 по 9 января 2022 года горнолыжные центры республики приняли почти 95 тысяч туристов. Помимо этого, мы вошли в ТОП-10 лучших курортов России для отдыха на 2022 год, расположившись на четвертой строчке», — приводит пресс-служба слова министра предпринимательства и туризма региона Рустема Афзалова.

Отмечается, что на реализацию данного проекта планируется направить порядка 140 млн рублей. При этом в рамках первого этапа (2022−2023 годы) планируется направить 55,43 млн рублей. В результате будет создано 35 новых рабочих мест. В августе данный проект получил статус приоритетного инвестиционного проекта Башкирии, пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что строительство данного комплекса будет способствовать развитию внутреннего туризма в регионе.