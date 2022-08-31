Оренбург, 31 августа, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Местечково-майданной глупостью назвал заместитель председателя Оренбургского регионального отделения Союза российских писателей Вячеслав Моисеев в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM требование закрыть в Киеве музей Михаила Булгакова.

Киев Наталья Карева. Дом Михаила Булгакова. 1979

«Еще одна местечково-майданная глупость. В [бывш. УССР] запрещают и «отменяют» всех, кого только можно заподозрить в любви к России и приписать нелюбовь к незалежной. Вчера переименовали улицы, названные в честь советских маршалов и генералов, под командованием которых Красная армия освободила [бывш. УССР] от фашизма. Сегодня закрывают музей Булгакова — уроженца Киева, который просто не мог не любить свою малую родину. Завтра… А что тут гадать: выкинут из библиотек книги Герберта Уэллса — он к Ленину ездил, Ромена Роллана — он со Сталиным общался, Вольтера — он с Екатериной II переписывался. Думаю, и до самого Тараса Шевченко доберутся — зачем он так написал?

Як умру, то поховайте

Мене на могилі,

Серед степу широкого,

На Вкраїні милій…» — сказал Моисеев. Он иронично заметил, что кобзаря явно перевербовали, поскольку он употребил «неправильный» предлог.

Напомним, писатели с территории, подконтрольной киевскому режиму, потребовали закрыть в Киеве музей русского писателя Михаила Булгакова. Активисты считают, что Булгаков ненавидел образование, на базе которого затем появилась УССР, и порочил его в своих произведениях. В доме, где расположен сейчас музей, Булгаковы жили в 1906–1919 годы.