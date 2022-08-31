Харьков, Украина, 31 августа, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России 31 августа нанесли прицельный удар по территории авиазавода в Харькове, сообщил в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция: все задачи будут выполнены — трансляция»

Удар нанесен по расположению военной техники ВСУ, потери противника уточняются.

Ранее 31 августа в министерстве обороны России сообщили, что с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 280 самолетов противника, 151 вертолет, 1844 беспилотных летательных аппаратов, 371 зенитный ракетный комплекс, 4592 танка и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3360 орудий полевой артиллерии и минометов, 5155 единиц специальной военной автомобильной техники.