Ярославль, , 16:21 — REGNUM В Ярославле школа №18 ввела боксы для хранения телефонов учащихся, которые сдают их на время уроков. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Боксы для телефонов в школе

Бокс представляет собой деревянную коробку с 30 отсеками и надписью «Сдай телефон! Учись спокойно!» Телефоны забирают не на весь учебный день и не во всех классах школы.

«Это пока не на каждый урок, только если контрольные или проверочные. Они не в каждом кабинете. Мы смотрели, и это очень любят в начальной школе», — рассказала директор школы Алина Астафьева.

31 августа Минпросвещения РФ сообщило о запрете использования телефона учениками во время уроков. Однако подобные боксы в школе №18 появились до заявления министра Сергея Кравцова. Как пояснили в ярославском департаменте образования, нововведение было инициативой отдельного учреждения. Появятся ли такие боксы в других школах региона, пока неизвестно.

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