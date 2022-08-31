* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:29 — REGNUM «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 31 августа проводит парад в честь годовщины вывода американских войск из Афганистана. Местом для парада выбрана бывшая авиабаза США «Баграм», сообщают местные СМИ.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Канцелярия премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также объявила 31 августа выходным по случаю вывода американских войск.

Напомним, 15 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также официально отмечали день падения Кабула. При этом сообщалось о слабом участии в празднованиях различных фракций талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а СМИ показали лишь марширующих по улицам сторонников фракции Хаккани (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Талибы* объявили 31 августа государственным праздником