Чебоксары, , 16:17 — REGNUM В Чувашии завершается благотворительная акция для детей школьного возраста, которым взрослые помогают собраться в школу. В центре особого внимания остаются не только дети из малообеспеченных и многодетных семей, но школьники из республик Донбасса. В преддверии нового учебного года ребята вручили рюкзаки, канцелярские наборы и другие подарки, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

День знаний Булатова Екатерина © ИА REGNUM

31 августа в акции «Собери ребёнка в школу», которая стартовала месяц назад, принял участие спикер Госсовета, лидер чувашских единороссов Леонид Черкесов. Он вручил детям с Донбасса рюкзаки и школьные принадлежности.

«В этом году масштаб акции расширился: было принято решение также оказать помощь в подготовке к школе детям из ДНР и ЛНР. Ранее в составе гуманитарного груза для жителей Донбасса мы отправили канцтовары и школьные принадлежности для школьников. Несмотря на все невзгоды, дети должны учиться и получать знания», — сказал Леонид Черкесов.

По официальным данным, 1 сентября в образовательные учреждения Чувашии пойдут 85 детей с Донбасса, проживающих в пунктах временного размещения.

Помогают школьникам накануне Дня знаний не только депутаты, но и представители правоохранительных структур. Сотрудники прокуратуры Чувашии приняли участие в акции «Помоги собраться в школу», цель которой — поддержка детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Им передали наборы канцелярских принадлежностей и другие подарки.

Как сообщало ИА REGNUM , с начала спецоперации Чувашия приняла свыше 1,4 тыс. беженцев с территории б. УССР. Часть из них добралась самостоятельно, подавляющее большинство — централизованно. Некоторые беженцы покинули пределы республики, уехав в соседние регионы.

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