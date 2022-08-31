В школах Чувашии будут учиться 85 донбасских детей
Чебоксары, 31 августа, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В Чувашии завершается благотворительная акция для детей школьного возраста, которым взрослые помогают собраться в школу. В центре особого внимания остаются не только дети из малообеспеченных и многодетных семей, но школьники из республик Донбасса. В преддверии нового учебного года ребятам вручили рюкзаки, канцелярские наборы и другие подарки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
31 августа в акции «Собери ребёнка в школу», которая стартовала месяц назад, принял участие спикер Госсовета, лидер чувашских единороссов Леонид Черкесов. Он вручил детям с Донбасса рюкзаки и школьные принадлежности.
По официальным данным, 1 сентября в образовательные учреждения Чувашии пойдут 85 детей с Донбасса, проживающих в пунктах временного размещения.
Помогают школьникам накануне Дня знаний не только депутаты, но и представители правоохранительных структур. Сотрудники прокуратуры Чувашии приняли участие в акции «Помоги собраться в школу», цель которой — поддержка детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Им передали наборы канцелярских принадлежностей и другие подарки.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала спецоперации Чувашия приняла свыше 1,4 тыс. беженцев с территории б. УССР. Часть из них добралась самостоятельно, подавляющее большинство — централизованно. Некоторые беженцы покинули пределы республики, уехав в соседние регионы.