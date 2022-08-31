Нур-Султан, , 16:17 — REGNUM Объем собственного урожая и переток зерна из России являются главными факторами, от которых зависят цены на зерно в Казахстане. Об этом заявил официальный представитель Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов, передаёт «Eldala. kz».

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По словам эксперта, прогнозируемый урожай в Казахстане полностью перекроет и потребности внутреннего рынка республики, и экспортный потенциал, ограниченный узкими транспортными коридорами.

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«Так что лишнее российское зерно — это фактор к чрезмерному затовариванию внутреннего рынка и снижению цен ниже справедливого уровня. Если не перекрыть потоки «серого» зерна, то нам будет сильно больно. А пока мы не видим ни у кого желания их перекрывать», — подчеркнул он.

Собеседник отметил, что если «серый» импорт зерна не прекратится, то прибыль получат только контрабандисты, а казахские аграрии понесут значительные убытки.

«Серое» зерно из России сейчас уже заходит к нам по 105 тысяч тенге (13,4 тысячи рублей) за тонну. Это сильнейшее давление на рынок. Его нужно исключать. Тут риск еще и в том, что его поступление снижает экспортные цены казахстанского зерна, поставляемого в Туркестанский регион. Сейчас это $325 (19,6 тысячи рублей) за тонну. Если внутренняя цена рухнет, то следом последуют и экспортные цены», — пояснил он.

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Евгений Карабанов также акцентировал внимание на ещё одном немаловажном факторе — решениях правительства Казахстана, касающихся поставок зерна за рубеж.

«В нынешнем сезоне необходимо не препятствовать экспорту ни под каким предлогом — ни квотами, ни пошлинами. Иначе рынок окажется затоварен, и цены на зерно рухнут так низко, что крестьяне не смогут окупить те повышенные расходы, которые они понесли из-за подорожания всех средств производства», — подытожил эксперт.

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