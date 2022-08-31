Санкт-Петербург, 31 августа, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Доля событийного туризма в Петербурге с отметки в 2,6% за первое полугодие 2021 года возросла до 8% за аналогичный период 2022 года. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба городского комитета по развитию туризма.

Дарья Драй ИА REGNUM Турист в Петербурге

Чаще всего туристы приезжают в Петербург в культурно-познавательных целях, для встречи с друзьями и родственниками, а также в деловых целях.

Помимо того, что туристы стали тратить в Северной столице больше денег, расширяется и их география. В город стали чаще приезжать из ОАЭ, Катара, Ливана, Марокко и других восточных стран. Больше половины турпотока из других стран, по данным «Турбарометра», приходится на страны дальнего зарубежья, а 48% — на страны ближнего зарубежья.

Напомним, что за период с января по август Петербург посетили 5,5 млн человек. Турпоток возрос более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.