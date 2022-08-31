Екатеринбург, , 16:14 — REGNUM В Екатеринбурге терапевта одной из больниц подозревают в подделке ковидных сертификатов. Об этом пишут местные СМИ.

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По данным Накануне. Ru, задержанной оказалась 66-летняя гражданка. Силовики считают, что она подделывала сертификаты, а затем продавала их.

В пресс-службе свердловского минздрава журналистов перенаправили в Следственный комитет. Там пока не прокомментировали сообщения СМИ о задержании.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года в Свердловской области ввели посещение ряда организаций по QR-кодам. Позднее эти меры были отменены.