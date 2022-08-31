Пенза, 31 августа, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В Пензенской области собрали более 3 млн тонн зерна. Этого удалось достичь с помощью внедрения современных технологий и качественных удобрений, заявил 31 августа глава региона Олег Мельниченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«За всю историю региона такой урожай собрали в четвертый раз. Но тогда и площади засеянных земель были больше. Например, в 1973 году это было 1579 тыс. гектаров, а в 1974 — 1620 тыс. гектаров. А наши аграрии добились таких показателей с 858 тыс. гектаров земель», — сказал губернатор Пензенской области.

Для сохранения зерна в регионе работают 22 элеватора, зерносклады и хлебоприемное предприятие. В них умещается порядка 3,4 млн тонн урожая.

Мельниченко выразил уверенность, что пензенцы смогут сохранить собранный урожай и приумножить его в будущем.

Как передавало ИА REGNUM, в Пензенской области озимыми сельхозкультурами засеют в 2022 году 383 тыс. гектаров.

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