Москва, 31 августа, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Сотрудничество России и Ирана является перспективным в первую очередь с точки зрения разведывательной деятельности. Об этом 31 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

По его мнению, Иран имеет все возможности для того, чтобы захватить в качестве трофея новейшую военную технику США и других западных стран. Россия же способна детально изучить эти вооружения и наладить производство аналогичных на основании полученной информации.

«По поводу сотрудничества России с Ираном — это очень перспективное направление. Особенно с точки зрения разведки. У Ирана есть возможности в захвате новейших образцов американского вооружения. Мы заинтересованы, чтобы те новейшие образцы техники, которые Иран сможет захватить у западных стран, мы рассчитываем, что если Иран сможет такие операции проводить, то он поделится с нами в том числе образцами западной военной техники, чтобы мы могли их изучить», — сказал Коротченко.