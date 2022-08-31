Москва, 31 августа, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Для котировок акций компании большим стрессом стал отказ совета директоров утвердить выплату дивидендов по итогам 2021 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

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«Тогда это стало дополнительным драйвером для снижения стоимости бумаг компании в обще-негативном для российского фондового рынка контексте, связанном с антироссийскими санкциями. Дивиденд за 2021 год должен был составить 52,53 рубля. На фоне этого решения акции компании за июнь подешевели более чем на 30%.

Поэтому когда сегодня стало известно, что компания впервые в истории планирует выплатить промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года, которые должны составить 51 рубль на бумагу, это породило вал спекулятивных покупок.

Тем более, что по курсу акций на закрытие вчерашних торгов дивидендная доходность должна была составить порядка 25%, что необычно много для «голубых фишек». Фактически, компания компенсирует своим акционерам, а крупнейшим из них является государство, недополученные дивиденды.

В свете этого акции Газпрома имеют неплохие шансы вернуться к уровням до начала СВО. Это также поддержит интерес к другим акциям российских компаний, в частности, «Роснефти» и «Лукойла», которые теперь могут также принять аналогичные решения», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость акций Газпрома 31 августа на торгах Мосбиржи повышалась на 35,3%, до 275,96 рубля.