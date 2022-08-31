Джакарта, , 16:10 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо считает разумным тот факт, что Папуа называли спортивной провинцией, потому что многие таланты в области спорта родом из самой восточной провинции Индонезии, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

«Мы видим главные таланты в области спорта, Папуа обладает силой, поэтому естественно, что мы представляем Папуа как спортивную провинцию», — заявил президент Индонезии после открытия футбольной академии в Папуа.

Джоко Видодо заявил, что за это время провинция пожертвовала Индонезии много спортсменов в различных отраслях, включая футбол, легкую атлетику и греблю.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия, председательствующая в G20, призвала представителей крупнейших экономик мира к совместным действиям против глобального потепления.

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