Берлин, 31 августа, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Российская корпорация хочет гарантий, а Германия, Британия и Канада не хотят их предоставлять. Об этом ИА REGNUM 31 августа заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Energy.siemens.com Промышленные газовые турбины

«С физическим состоянием и местонахождением турбин ситуация малопонятная. А вот с позициями Германии и Газпрома ситуация более или менее ясна», — заявил эксперт.

Германия хочет, чтобы Газпром забрал турбину и продолжал выполнять контрактные обязательства. Газпром же хочет письменные гарантий от Германии, Канады и Великобритании, что компания со всеми своими турбинами не находится под санкциями, — пояснил политолог.

Великобритания в данном списке не случайно, поскольку «Сименс Энерджи», который обслуживает турбины «Северного потока-1», зарегистрирован именно в Лондоне, — сообщил Борисов.

«Но никто из этой троицы, как я понимаю, письменных гарантий давать не хочет. Олаф Щольц хитрит, когда говорит, что турбины не под санкциями, предлагает забрать их и продолжить поставлять газ. А кто будет осуществлять дальнейшее сервисное обслуживание? Где гарантии?» — заключил эксперт.

Напомним, что ранее Канада объявила о передаче Германии пяти турбин для магистрального газопровода «Северный поток».