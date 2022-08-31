Сызрань, Самарская область, , 16:15 — REGNUM Уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на подростков возбуждено в городе Сызрани Самарской области. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Собака Pixabay.com

По версии следствия, летом 2022 года администрация города заключила муниципальный контракт на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории города Сызрань.

«В результате недобросовестного исполнения подрядчиком обязательств, взятых на себя в рамках указанного соглашения, 29 августа текущего года произошло нападение безнадзорных животных на четверых подростков в возрасте от 10 до 14 лет», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что несовершеннолетние были доставлены в медучреждение. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.