Санкт-Петербург, 31 августа, 2022, 16:21 — ИА Регнум. В различных районах Ленинградской области реализуют ряд крупных инвестиционных агропромышленных проектов, среди которых — строительство нового производства форели, сыра, молока и масла, сообщили 31 августа в пресс-службе областной администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Производство молока

Соглашение о реализации крупных инвестиционных проектов подписали заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко и представители бизнеса на XXXI международной агропромышленной выставке «Агрорусь», которая проходит в Санкт-Петербурге с 31 августа по 3 сентября.

Так, в ближайшие годы в Приозерском районе Ленобласти построят форелевое хозяйство ООО «РУ2» с проектной мощностью 5 тыс. тонн рыбы в год. Благодаря этому в регионе почти вдвое увеличат объемы выращивания форели. «Объем инвестиций в проект ― почти 1,7 млрд рублей», — заметили в пресс-службе.

В Гатчинском районе ООО «Агро-Трейд» построит завод по переработке 600 тонн сырого молока в месяц, с камерой созревания сыров в 300 тонн. Объем инвестиций в проект составит 152 млн рублей, запланировано создание 60 новых рабочих мест.

Также в районе появится новая отечественная линия розлива молока и кисломолочной продукции в отечественную ПЭТ-бутылку для ООО «Галактика». На ней будет перерабатываться до 1,4 тыс. тонн сырого молока и производиться до 2,5 млн бутылок продукции в месяц. Инвестиции в проект потребуют 140 млн рублей. Новое производство создаст 35 рабочих мест.

«Снятие зависимости от импортной упаковки позволит не просто сохранить объемы производства, а значительно его нарастить: исследования рынка показали, что продукция в новой упаковке раскупается более охотно», — прокомментировал Олег Малащенко.

В Волосовском районе Ленобласти за 120 млн рублей построят новое производство «Волосовского комбикормового завода». Здесь будет перерабатываться в сутки до 50 тонн масличных культур ― как рапса, выращенного в Ленинградской области, так и привозных подсолнечника и сои.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в порту Высоцк планируют построить третий зерновой терминал, который на четверть увеличит объемы отгрузок зерна через порты региона.