Ярославль, 31 августа 2022, 16:13 — REGNUM Ремонт Дома актёра в Ярославле планируют закончить в сентябре 2022 года. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Готовность объекта составляет уже 83 процента.
В здании хотят разместить Ярославской областной дом актёра и Областной дом народного творчества. Сезон планируют открыть в ноябре 2022 года.
Напомним, создать Дом актёра в Ярославле попросил актёр театра имени Волкова Валерий Кириллов. Он обратился лично к Президенту Владимиру Путину во время визита главы государства в театр 13 декабря 2018 года. Областное правительство решило разместить Дом актёра в помещениях бывшего театра кукол и Дома народного творчества на улице Кирова 8/10. Здание является памятником архитектуры «Дом призрения ближнего».