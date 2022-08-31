Ярославль, 31 августа, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Ремонт Дома актёра в Ярославле планируют закончить в сентябре 2022 года. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Правительство Ярославской области Здание, в котором разместится Дом актёра

Готовность объекта составляет уже 83 процента.

«Отремонтированы фасады здания по улицам Андропова и Максимова. В здании усилены стропильные конструкции кровли, заменены оконные блоки на 1-м и 2-м этажах, смонтирована система внутреннего отопления, вентиляции, электроснабжения. Сейчас мастера выполняют отделочные работы внутренних помещений, монтируют систему охранно-пожарной сигнализации, реставрируют парадную лестницу и зрительный зал, ремонтируют фасад со стороны двора. Начата поставка оборудования. В течение двух недель ожидается поставка механических элементов сцены», — рассказали в правительстве.

В здании хотят разместить Ярославской областной дом актёра и Областной дом народного творчества. Сезон планируют открыть в ноябре 2022 года.

Напомним, создать Дом актёра в Ярославле попросил актёр театра имени Волкова Валерий Кириллов. Он обратился лично к Президенту Владимиру Путину во время визита главы государства в театр 13 декабря 2018 года. Областное правительство решило разместить Дом актёра в помещениях бывшего театра кукол и Дома народного творчества на улице Кирова 8/10. Здание является памятником архитектуры «Дом призрения ближнего».