Москва, 31 августа, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Сегодня, 31 августа, по состоянию на 15:10 по мск октябрьский фьючерс на нефть марки Brent, действие которого сегодня истекает, дешевеет на 3,27%, до $96,06 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

ptra Добыча нефти

«Тем временем ноябрьский фьючерс, который с завтрашнего дня станет основным, теряет 2,75%, отступая до $95,15 за баррель.

Кроме опасений дальнейшего ужесточения монетарной политики ведущих центробанков на ожидания инвесторов давит повышение прогноза профицита нефти от технического комитета ОПЕК до 900 млн баррелей в сутки к концу 2022 года.

При этом вопрос о снижении добычи ОПЕК+ пока не обсуждает. Тем временем в Европе несколько снижается напряженность на рынке газа — норма заполнения хранилищ близка к 80%. Кроме того, снижению цен способствует снижение температуры в регионе.

Однако уровень $95 за баррель выступает довольно мощной поддержкой, и по мере приближения очередной встречи ОПЕК+ 5 сентября вероятен отскок в район $100 за баррель», — полагает эксперт.

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