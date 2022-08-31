31 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Пользователи южнокорейских социальных сетей бурно обсудили ответ тайваньских военных на приближение китайского беспилотника к островам, акцентировав внимание на том, что в следующий раз военные должны сбить «незваного гостя».

Валерий Ходячий, , 19:36 — REGNUM Напряженность вокруг Тайваня достигла апогея, когда 30 августа тайваньские военные впервые открыли огонь по китайскому беспилотнику, а представитель США вновь посетил острова. Данные события стали поводом для обсуждения в интернет-пространстве Южной Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщениям Центрального информационного агентства Тайваня, губернатор Аризоны Даг Дьюси, член Республиканской партии США, накануне вечером посетил Тайвань с трехдневным визитом. Сообщается, что это пятый визит представителей США на Тайвань, совершенный в августе.

По данным Associated Press, губернатор Аризоны прибыл на острова с целью налаживания сотрудничества в области полупроводников.

Известно, что тайваньская компания TSMC строит завод стоимостью $12 млрд в штате Аризона.

Дьюси встретился с президентом Тайваня Цай Инвэнь, представителями полупроводниковой промышленности и университетов.

Ранее тайваньские военные впервые открыли огонь по беспилотному летательному аппарату Народно-освободительной армии Китая (НОАК) после приближения его к островам Цзиньмэнь.

Дрон приблизился к острову Эрдань (входит в архипелаг Цзиньмэнь, подконтрольный тайваньским властям) в 17:59 по местному времени, а в 18:00, после того как тайваньские военные произвели выстрел боевым снарядом, беспилотник развернулся и удалился в сторону города Сямэнь, расположенного в прибрежной китайской провинции Фуцзянь.

Отметим, что ранее, чтобы не накалять обстановку, в случае приближения китайских дронов к подконтрольным Тайваню островам тайваньские военные выпускали предупредительные сигнальные ракеты или делали радиопредупреждения.

Тайваньские солдаты Office of the ROC President

«Если случится война, то США будут «умывать руки»», — пишет kakk***.

«Мне кажется, после Тайваня они могут перекинуться на КНДР, а там и на Южную Корею», — предполагает chay***.

«Причина, по которой Коммунистическая партия Китая проявляет осторожность, заключается в том, что все сокровища династии Цинь хранятся в Тайваньском государственном музее», — высказывает свое предположение vold***.

«США преследуют только одну цель — продать оружие», — отмечает ksw3***.

«Сохраним демократию!» — sand***.

«Проблема в том, что у Китая лучшие в мире дроны», — отмечает swor***.

«Это рогатка нового поколения?» — смеется msma***.

«Среди демократических стран Южная Корея — единственная страна, которая встает на сторону Китая… Логика нашего правительства, мол, мы не должны идти против Китая, даже если он проиграет в этой «войне», забавна…» — высказывает свои мысли kiju***.

«Коммунизм должен исчезнуть», — пишет chin***.

«Дроны явно были предупреждением», — считает kitt***.

«Тайвань — number one!» — пишет zldn***.

«А США тем временем сидят и ждут, когда Китай начнет свои провокации», — предполагает hulk***.

«Предупредительный выстрел? Нужно было сбить его! А то они продолжат отправлять свои дроны! Обязательно сбейте его в следующий раз», — рекомендует kcso***.

«Цай Инвэнь классная, настоящий патриот, а также отлично говорит по-английски. Я бы хотел, чтобы у нас был такой президент, как она», — мечтает gen4***.