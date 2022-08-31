Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Независимые разработчики в рамках многомесячного мероприятия GBA Jam 2022 разработают игры для портативной ретроконсоли Game Boy Advance. Об этом 31 августа сообщает портал GamesRadar.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Согласно правилам данного конкурса, создатели игр должны предоставить на суд жюри рабочий файл формата GBA ROM с игрой до 31 октября 2022 года. Самые интересные работы получат часть призового фонда, который по состоянию на сегодня составляет $1 тыс.

Главное условие конкурса заключается в том, что файлы с играми должны запускаться на оригинальных Game Boy Advance или эмуляторах, в точности копирующих работу портативных консолей. Кроме того, в играх не должно быть откровенного контента для взрослых.

Напомним, консоль Game Boy Advance Nintendo выпустила более 21 года назад, 21 марта 2001-го. Поддержку устройства компания окончательно прекратила в 2008 году. Всего в мире было продано около 79,5 млн Game Boy Advance.

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