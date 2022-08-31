Вашингтон, 31 августа, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Независимые разработчики в рамках многомесячного мероприятия GBA Jam 2022 разработают игры для портативной ретроконсоли Game Boy Advance. Об этом 31 августа сообщает портал GamesRadar.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Согласно правилам данного конкурса, создатели игр должны предоставить на суд жюри рабочий файл формата GBA ROM с игрой до 31 октября 2022 года. Самые интересные работы получат часть призового фонда, который по состоянию на сегодня составляет $1 тыс.

Главное условие конкурса заключается в том, что файлы с играми должны запускаться на оригинальных Game Boy Advance или эмуляторах, в точности копирующих работу портативных консолей. Кроме того, в играх не должно быть откровенного контента для взрослых.

Напомним, консоль Game Boy Advance Nintendo выпустила более 21 года назад, 21 марта 2001-го. Поддержку устройства компания окончательно прекратила в 2008 году. Всего в мире было продано около 79,5 млн Game Boy Advance.