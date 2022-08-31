Казань, , 16:02 — REGNUM Эксперты Бюро расследований Народного фронта продолжают вести мониторинг закупок государственных заказчиков и компаний с госучастием на предмет закупки предметов роскоши. Так, на сайте закупок активистами Народного фронта были обнаружены два автомобиля премиум-класса за 11,9 млн руб. и за 14 млн руб. и смартфон за 162 тыс. руб.

Дорогой автомобиль ИА REGNUM

«Иногда чиновники и компании, принадлежащие государству, осуществляют закупку товаров и услуг, во-первых, значительно превышающих среднюю стоимость, во-вторых, с явно завышенными потребительскими характеристиками. Например, автомобили, дорогая техника, предметы мебели, сувениры, медицинские полисы и другое. Мы обращаем внимание на подобные закупки и следим за неэффективным расходованием средств», — прокомментировал Валерий Алексеев , руководитель Бюро расследований Народного фронта.

Так, внимание активистов привлекли закупки автомобилей Toyota Land Cruiser 300 двумя компаниями: АО «Трансинжстрой» и ПАО «Таттелеком». Согласно сведениям с официального сайта Toyota, в зависимости от комплектации стоимость Toyota Land Cruiser 300 варьируется от 7 до 10 млн. рублей. Вместе с тем цена контракта на автомобиль у АО «Трансинжстрой» — 11,9 млн руб., а у ПАО «Таттелеком» — 14 млн руб.

По мнению Бюро расследований Народного фронта, приобретение указанных автомобилей премиум-класса, компаниями, которые занимаются телефонией и строительством и имеют в учредителях Росимущество и Минземимуществом Республики Татарстан, не способствует повышению эффективности этой важной работы в период кризиса и глобальных потрясений.

Администрация Главы и Правительства Республики Дагестан приобрела смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 256 GB Graphite у единственного поставщика за бюджетные 162 тыс. руб. В настоящее время стоимость смартфона Apple iPhone 13 Pro Max 256 GB Graphite в России варьируется от 97 тыс. до 138 тыс. рублей.