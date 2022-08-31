Сочи, Краснодарский край, , 16:01 — REGNUM В Сочи ожидается жаркая погода, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 31 августа.

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Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха в отдельных районах Сочи во второй половине дня и до конца суток 31 августа, а также в дневные и вечерние часы 1 сентября. Столбики уличных термометров поднимутся до +37 градусов.

ИА REGNUM напоминает, что на территории Сочинского национального парка «Агурское ущелье» из-за отсутствия осадков пересохли водопады.

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