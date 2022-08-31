Москва, 31 августа, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 31 августа, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,22%, торгуясь по 60,07 рубля. Евро прибавляет 0,18%, подрастая до 60,11 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

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«Евро на международном валютном рынке торгуется выше паритета с долларом, что отражает и курс на московской бирже.

Ускорение инфляции в Германии до 50-летнего максимума, а также в еврозоне в целом порождает ожидания, что европейский центробанк начнет более интенсивно повышать учетные ставки.

Впрочем, к корзине основных мировых валют доллар всё-таки дорожает. Около 75% участников рынка ожидают, что на заседании в сентябре ФРС США повысит ставку на 0,75 процентного пункта.

Тем не менее, курс рубля остается относительно стабильным, чему, в частности, способствует рост российского фондового рынка.

На фоне сообщения о планах Газпрома направить на промежуточные дивиденды 1,2 трлн рублей, рубль может получить дополнительную поддержку — госкорпорации придется продавать валюту для выплаты дивидендов, при этом иностранные акционеры не смогут вывести эти средства из страны.

Также примеру Газпрома, вероятно, последуют и «Роснефть» с «Лукойом». В свете этого ожидания того, что ЦБ РФ продолжит цикл снижения ключевой ставки, а Минфин возобновит покупку валюты в фонды в рамках бюджетного правила, нейтрализуются», — пояснил эксперт.

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