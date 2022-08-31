Москва, 31 августа, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Женевой во многом утрачена роль международной столицы, сообщил 31 августа журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Yann Флаги перед зданием ООН в Женеве

По словам российского дипломата, власти Швейцарии проявили полное слияние с подходом Европейского союза по вопросу спецоперации ВС РФ на территории б. УССР.

В этом контексте становится очевидно, что «роль Женевы как международной столицы, как площадки для проведения в том числе двусторонних контактов с США резко упала», отметил Рябков, добавив: «Нас не устраивает эта платформа, мы будем искать альтернативы».