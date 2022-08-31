Бухарест, 31 августа, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис своим специальным распоряжением освободил от занимаемых должностей нескольких известных в стране судей. Об этом 31 августа сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Согласно официальной информации, судьи Камелия Дину, Илиана-Мария Флоря, Кармен Вэтафу и Никодим Иоан отправлены в отставку в связи с достижением пенсионного возраста.

При этом в министерстве юстиции Румынии утверждают, что в ближайшее время эти лица не смогут занимать какие-либо весомые должности в государственных юридических службах.

Отмечается, что ранее Дину, Флоря, Вэтафу и Иоан выступали обвинителями по делам о коррупции в высших эшелонах румынской власти.