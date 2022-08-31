Рига, , 15:57 — REGNUM Оставшийся месяц до завершения парламентских выборов в Латвии меньше всего подходит для общенациональных забастовок и конфликтов между учителями и чиновниками. Об этом министр образования и науки страны Анита Муйжниеце заявила в эфире телеканала TV3.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

Она убеждена, что забастовка навредит стране на фоне непростой международной обстановки. В то же время министр признала, что вероятность общенациональной акции протеста учителей Латвии становится все больше.

Оценивая начавшиеся переговоры в комиссии по урегулированию забастовки педагогов, Муйжниеце заявила, что предложения, сделанные министерством образования и науки Латвийскому профсоюзу работников образования и науки (LIZDA), являются существенными, учитывая материальные возможности страны. Глав минобразования при этом не уточнила, что это за предложения или в чем они выражаются.

Муйжниеце отметила, что совсем не хочет стать свидетельницей в сентябре нынешнего года забастовки своих подчиненных. Она призвала профсоюз к компромиссу.

Министр заявила, что последние два года в сфере образования наблюдается достаточно сильный стресс из-за пандемии коронавируса. Если забастовка состоится, она не облегчит положение в отрасли, а только усугубит ее, считает Муйжниеце.

Она также высказала опасение, что забастовкой могут воспользоваться «деконструктивные силы» в ходе предвыборной кампании.