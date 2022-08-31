Тверь, , 15:55 — REGNUM Выпуск кофе под новым брендом начался на кофеобжарочном производстве в Тверской области, сообщили 31 августа в пресс-службе правительства региона. Ранее производство принадлежало известной финской компании, покинувшей российский рынок.

Кофе Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мощности предприятия «МилФудс», расположенного на территории промышленного парка «Боровлево-2» под Тверью, рассчитано на производство более 25 млн килограммов кофе в год. На предприятии сохранено оборудование, имеются необходимые технологии, сохранён и коллектив, более ста человек.

Поставки зелёного кофе на предприятие осуществляются напрямую из более чем десяти стран-производителей.

Кофе нового российского бренда в продаже появится уже в сентябре. В планах компании — производство зернового и молотого кофе, а также в перспективе — запуск линии растворимого кофе.